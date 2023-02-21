Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильева

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Место рождения

д. Понизовка, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Понизовка, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1783

Муж: Никита Минаев

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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