Анастасия Васильева
Место рожденияд. Понизовка, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Понизовка, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.11.1783
Муж: Никита Минаев
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно