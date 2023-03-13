Эрастова Зинаида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрастова Зинаида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

1907 г.р.
1908 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Титова Нина

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Грант Евгения

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Рождение ребёнка
17.09.1917

Дочь: Пивина Лидия

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эрастовъ Александръ

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