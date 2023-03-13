Эрастова Зинаида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Титова Нина
Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Грант Евгения
Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ
Рождение ребёнка
17.09.1917
Дочь: Пивина Лидия
Отец ребёнка: Эрастовъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эрастовъ Александръ