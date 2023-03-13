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Шонгина Авдотья
Шонгина Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
24.03.1799
Пол
Женский
Отец
Шонгинъ Иванъ
1765 г.р.
Мать
Шонгина (Козырялова) Афимья
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Шонгинъ Иванъ
Мать:
Шонгина Афимья
Смерть
24.03.1799
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