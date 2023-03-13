Шонгина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

24.03.1799

Пол

Женский

Отец

1765 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Шонгинъ Иванъ

Мать: Шонгина Афимья

Смерть
24.03.1799
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