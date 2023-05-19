Павел Мануилович
Место рождения
Дата рождения01.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1857
Отец: Мануил Александрович
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1880
Сын: Савва Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
10.02.1889
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
02.07.1891
Сын: Сергей Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
10.02.1893
Сын: Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1895
Сын: Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросиния Сергеевна
Смерть
Неизвестно