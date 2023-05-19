Павел Мануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Мануилович

Павел Мануилович

Место рождения

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1857

Отец: Мануил Александрович

Мать: Мария Михайловна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1880

Сын: Савва Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мануйлов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Рождение ребёнка
10.02.1889

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1891

Сын: Сергей Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Рождение ребёнка
10.02.1893

Сын: Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1895

Сын: Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Евфросиния Сергеевна

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросиния Сергеевна

Смерть
Неизвестно