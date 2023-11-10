Милорадович (Туманская) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович (Туманская) Софья Григорьевна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1834

Муж: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Александр Григорьевич женился на своей дальней родственнице Софии Григорьевне Туманской, и первые годы женитьбы своей он проживал в имении жены Вознесенском в Глуховском уезде, а также Милорадович час... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1835

Дочь: Дунина-Борковская Александра Александровна

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.08.1836

Дочь: Грекова Анна Александровна

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Милорадович София Александровна

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Старшая.
Рождение ребёнка
24.09.1839

Сын: Милорадович Григорий Александрович

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.01.1841

Дочь: Казанакова София Александровна

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Младшая.
Рождение ребёнка
19.12.1841

Сын: Милорадович Леонид Александрович

Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1890
Чернигов, Чернігівська область
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