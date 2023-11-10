Милорадович (Туманская) Софья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1834
Александр Григорьевич женился на своей дальней родственнице Софии Григорьевне Туманской, и первые годы женитьбы своей он проживал в имении жены Вознесенском в Глуховском уезде, а также Милорадович час... Показать все
Рождение ребёнка
10.08.1835
Дочь: Дунина-Борковская Александра Александровна
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
11.08.1836
Дочь: Грекова Анна Александровна
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Милорадович София Александровна
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Старшая.
Рождение ребёнка
24.09.1839
Сын: Милорадович Григорий Александрович
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1841
Дочь: Казанакова София Александровна
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Младшая.
Рождение ребёнка
19.12.1841
Сын: Милорадович Леонид Александрович
Отец ребёнка: Милорадович Александр Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1890