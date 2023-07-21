Андросенко (Костюченко) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросенко (Костюченко) София

Андросенко (Костюченко) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1978

Сын: Андросенко Павел Викторович

Отец ребёнка: Андросенко Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Андросенко Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Андросенко Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросенко Виктор Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close