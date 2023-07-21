Андросенко (Костюченко) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1978
Сын: Андросенко Павел Викторович
Отец ребёнка: Андросенко Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Андросенко Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Андросенко Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно