Атаджакова Лидия Абдуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атаджакова Лидия Абдуллаевна

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Место рождения

Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е с/с Кирова

Дата рождения

02.10.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е с/с Кирова
Рождение ребёнка
17.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Узб.ССР г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е п.Куйбышев
Рождение ребёнка
16.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е п.Куйбышев
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