Атаджакова Лидия Абдуллаевна
Место рожденияУзб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е с/с Кирова
Дата рождения02.10.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е с/с Кирова
Рождение ребёнка
17.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Узб.ССР г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е п.Куйбышев
Рождение ребёнка
16.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Узб.ССР Хорезмская обл.,Янгиарыкский р-е п.Куйбышев