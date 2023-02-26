Вараксина Дарья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1909
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1911
Сын: Вараксинский Александр Павлов
Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1916
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно