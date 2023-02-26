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Вараксина Дарья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.1909

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.11.1911

Сын: Вараксинский Александр Павлов

Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.06.1916

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Вараксинский Павел Иванов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вараксинский Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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