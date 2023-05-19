Михайлов Ерофей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти22.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
24.11.1842
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
24.11.1842
Дочь: Екатерина Ерофеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
11.09.1851
Дочь: Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1854
Сын: Михайлов Константин Ерофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.03.1860
Сын: Михайлов Герасим Ерофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1879