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Михайлов Ерофей Яковлевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1815

Дата смерти

22.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Михайлов Яков Филатович

Мать: Михайлова Ксения Семеновна

Рождение ребёнка
24.11.1842

Сын: Михайлов Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.11.1842

Дочь: Екатерина Ерофеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
11.09.1851

Дочь: Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1854

Сын: Михайлов Константин Ерофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.03.1860

Сын: Михайлов Герасим Ерофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Прасковья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1879