(Грибанова (Шашина)) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грибанова (Шашина)) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1950

Отец: Грибанов Иван

Мать: Грибанова Мария

Наумовский, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.09.1969

Дочь: Прокудина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий Шашин

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1978

Дочь: Буданова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Анатолий Шашин

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анатолий Шашин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Владимир

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