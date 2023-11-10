(Грибанова (Шашина)) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.07.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1950
Отец: Грибанов Иван
Мать: Грибанова Мария
Рождение ребёнка
27.09.1969
Дочь: Прокудина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий Шашин
Рождение ребёнка
09.11.1978
Дочь: Буданова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Анатолий Шашин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анатолий Шашин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Владимир