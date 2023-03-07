Александр Лукин
Место рождения
Дата рождения30.08.1820 ст.
Дата смерти25.01.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1820 ст.
Отец: Лука Сидоров
Мать: Марья Петрова
Бракосочетание
17.01.1842 ст.
Жена: Анна (Егорова)
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.
Сын: Евграф Александров
Мать ребёнка: Анна (Егорова)
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1870 ст.
Причина смерти: от горячки