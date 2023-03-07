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Александр Лукин

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.08.1820 ст.

Дата смерти

25.01.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1820 ст.

Отец: Лука Сидоров

Мать: Марья Петрова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.01.1842 ст.

Жена: Анна (Егорова)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1842 ст.

Сын: Евграф Александров

Мать ребёнка: Анна (Егорова)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.01.1870 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
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