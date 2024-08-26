(Волкова) Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Волкова) Пелагия Васильевна

(Волкова) Пелагия Васильевна

Место рождения

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Волков Василий Яковлевич

Мать: Волкова (Едовина) Настасья Семёновна

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухляев Прокопий Васильевич

Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.

Дочь: (Сухляева) Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сухляев Пётр Прокопьевич

Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сухляев Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1873
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.