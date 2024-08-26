(Волкова) Пелагия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1844 ст.
Дочь: (Сухляева) Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сухляев Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Сухляев Прокопий Васильевич
Смерть
После 1873