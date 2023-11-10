Худяков Ефрем Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Ефрем Самойлович

Худяков Ефрем Самойлович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худяков Самошка

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1665

Сын: Худяков (самойлов) Григоий Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Мухин (самойлов, Худяков) Дмитрий Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Мухин (самойлов) Еремей Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close