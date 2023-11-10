Худяков Ефрем Самойлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худяков Самошка
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Худяков (самойлов) Григоий Ефремов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Мухин (самойлов, Худяков) Дмитрий Ефремов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Мухин (самойлов) Еремей Ефремов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно