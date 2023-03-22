Можарцева (Галушкина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можарцева (Галушкина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1998

Дочь: Соловьёва Полина Игоревна

Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович

Рождение ребёнка
10.07.2009

Дочь: Можарцева София Игоревна

Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можарцева Ангелина Игоревна

Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович

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