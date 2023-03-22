Можарцева (Галушкина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1998
Дочь: Соловьёва Полина Игоревна
Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович
Рождение ребёнка
10.07.2009
Дочь: Можарцева София Игоревна
Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можарцева Ангелина Игоревна
Отец ребёнка: Можарцев Игорь Семёнович