Баженов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Баженова (Петлина) Галина Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1975
Дочь: Баженова Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Баженова (Петлина) Галина Анисимовна