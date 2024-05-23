Баженов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Баженова (Петлина) Галина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова (Петлина) Галина Анисимовна

Рождение ребёнка
27.06.1975

Дочь: Баженова Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Баженова (Петлина) Галина Анисимовна

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