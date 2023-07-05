Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.

Сын: Акбашев Александр Никитич

Отец ребёнка: Акбашев Никита Архипович

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Якушева Александра Никитична

Отец ребёнка: Акбашев Никита Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акбашев Никита Архипович

Смерть
Неизвестно
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