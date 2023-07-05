Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1913 ст.
Сын: Акбашев Александр Никитич
Отец ребёнка: Акбашев Никита Архипович
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1931
Дочь: Якушева Александра Никитична
Отец ребёнка: Акбашев Никита Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно