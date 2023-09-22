Яшин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1987

Отец: Яшин Иван

Мать: Каганова Любовь Алексеевна

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