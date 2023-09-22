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Яшин Сергей Иванович
Яшин Сергей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1987
Пол
Мужской
Отец
Яшин Иван
1963 г.р.
Мать
Каганова Любовь Алексеевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1987
Отец:
Яшин Иван
Мать:
Каганова Любовь Алексеевна
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