Попека (Будкина) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попека (Будкина) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будкин Павел Николаевич

Мать: Будкина Галина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попека Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попека Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Попека Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попека Николай

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