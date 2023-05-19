Орличенко (Куриленко) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орличенко (Куриленко) Екатерина Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1876

Отец: Куриленко Андрей Каллиникович

Мать: Куриленко Мария Мироновна

Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Орличенко Иван Антонович

Рождение ребёнка
20.08.1899

Дочь: Филатова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович

Рождение ребёнка
17.01.1903

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович

Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Орличенко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович

Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Орличенко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович

Бракосочетание
10.05.1921

Муж: Антипов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно