Орличенко (Куриленко) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1876
Бракосочетание
21.01.1896
Рождение ребёнка
20.08.1899
Дочь: Филатова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович
Рождение ребёнка
17.01.1903
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Орличенко Сергей Иванович
Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович
Рождение ребёнка
01.09.1907
Сын: Орличенко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Орличенко Иван Антонович
Бракосочетание
10.05.1921
Муж: Антипов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно