Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1742 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Константин

Мать: Ирина Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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