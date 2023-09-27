Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна

Место рождения

Покровское, Бирюченский уезд, Воронежская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.04.1894

Дата смерти

29.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894

Отец: Шидловский Николай Илиодорович

Мать: Шидловская Екатерина Анатольевна

Покровское, Бирюченский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1914

Муж: Дондуков-Изъединов Юрий Львович

Курск, город Курск, Курская область
Эмиграция
1920
Откуда: Курск, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1975
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