Дондукова-Изъединова (Шидловская) Елизавета Николаевна
Место рожденияПокровское, Бирюченский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Дата рождения18.04.1894
Дата смерти29.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894
Покровское, Бирюченский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1914
Курск, город Курск, Курская область
Эмиграция
1920
Откуда: Курск, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.08.1975