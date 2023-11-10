Зелянин Иван Трифонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916