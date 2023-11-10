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Зелянин Иван Трифонович

Место рождения

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Зелянин Трифон Михайлович

Мать: Зелянина Анна Афанасьевна

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Зелянин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Зелянин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Зелянина Ольга Григорьевна

Дор, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелянина Ольга Григорьевна

Смерть
После 1916
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