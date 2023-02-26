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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.
До 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1831

Муж: Фёдор Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1832

Сын: Роман Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Трофимов

Смерть
Неизвестно
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