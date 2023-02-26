Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1831
Муж: Фёдор Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1832
Сын: Роман Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Трофимов
Смерть
Неизвестно