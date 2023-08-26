Колчанова Анисья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1931
Дочь: Белова Нина Петровна
Отец ребёнка: Колчанов Петр Ульянович
Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчанов Петр Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рязанская область
Смерть
1950