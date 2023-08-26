Колчанова Анисья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанова Анисья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1931

Дочь: Белова Нина Петровна

Отец ребёнка: Колчанов Петр Ульянович

Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчанов Петр Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчанов Петр Ульянович

Рязанская область
Смерть
1950
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