Сидоров Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Фёдор Иванович

Сидоров Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1813

Отец: Сидоров Иван Исидоров

Мать: Аграфена Трофимовна

Рождение ребёнка
01.01.1845

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close