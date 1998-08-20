Гревцова (Климова) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1920
Дата смерти20.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920
Отец: Климов Михаил Федорович
Мать: Климова Анна
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Гревцов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич
Рождение ребёнка
05.06.1960
Сын: Гревцов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич
Рождение ребёнка
05.06.1960
Дочь: Родина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич
Туркменистан, Красноводская область, город Небит-даг
Смерть
20.08.1998