Гревцова (Климова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревцова (Климова) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1920

Дата смерти

20.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1920

Отец: Климов Михаил Федорович

Мать: Климова Анна

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Гревцов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич

Рождение ребёнка
05.06.1960

Сын: Гревцов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич

Рождение ребёнка
05.06.1960

Дочь: Родина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гревцов Николай Ильич

Туркменистан, Красноводская область, город Небит-даг
Смерть
20.08.1998