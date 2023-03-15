Lubomirski h. Drużyna Eugeniusz
Место рожденияKraków, Małopolskie, Polska
Дата рождения13.09.1789
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Kraków, Małopolskie, Polska
Бракосочетание
1817
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
17.06.1825
Сын: Lubomirski H. Drużyna Eugene Adolph
Мать ребёнка: Lubomirska H. Drużyna Maria
Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Смерть
1834