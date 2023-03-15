Lubomirski h. Drużyna Eugeniusz — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lubomirski h. Drużyna Eugeniusz

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Место рождения

Kraków, Małopolskie, Polska

Дата рождения

13.09.1789

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Kraków, Małopolskie, Polska
Бракосочетание
1817

Жена: Lubomirska H. Drużyna Maria

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
17.06.1825

Сын: Lubomirski H. Drużyna Eugene Adolph

Мать ребёнка: Lubomirska H. Drużyna Maria

Дубровно, Дубровенский район, Витебская область
Смерть
1834
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