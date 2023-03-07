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Ипатовъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ипатовъ Иванъ

Мать: Ипатова Татьяна Андреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Попова Надежда

Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ѵпатовъ Паѵелъ

Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ипатова Авдотья Иванова

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