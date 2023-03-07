Ипатовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ипатовъ Иванъ
Мать: Ипатова Татьяна Андреева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Попова Надежда
Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ѵпатовъ Паѵелъ
Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ипатова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ипатова Авдотья Иванова