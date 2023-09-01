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Zedeler Rickard Olof

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Место рождения

New York, New York United States

Дата рождения

25.01.1888

Дата смерти

01.11.1949

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888

Отец: Zedeler Nikolai Olof

Мать: Zedeler Anna Hildegard

New York, New York United States
Рождение ребёнка
24.02.1917

Дочь: Zedeler Hjördis L. H.

Мать ребёнка: Zedeler Hildur Margareta

Работа или профессия
Неизвестно
Sjökapten
Смерть
01.11.1949
Похороны
25.11.1949
Norra begravningsplatsen
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