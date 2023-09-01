Zedeler Rickard Olof
Место рожденияNew York, New York United States
Дата рождения25.01.1888
Дата смерти01.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1888
Отец: Zedeler Nikolai Olof
Мать: Zedeler Anna Hildegard
New York, New York United States
Рождение ребёнка
24.02.1917
Дочь: Zedeler Hjördis L. H.
Мать ребёнка: Zedeler Hildur Margareta
Работа или профессия
Неизвестно
Sjökapten
Смерть
01.11.1949
Похороны
25.11.1949
Norra begravningsplatsen