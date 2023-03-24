Гераськина Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськина Наталия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1983

Дочь: Высоцкая Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гераськин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гераськин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гераськин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гераськин Иван Алексеевич

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