Гераськина Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1983
Дочь: Высоцкая Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гераськин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гераськин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гераськин Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно