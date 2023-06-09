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Popp Johannes (Juhan)

Место рождения

Эаметса, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Дата рождения

10.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Эаметса, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Popp Anna

Смерть
Неизвестно