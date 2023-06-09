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Popp Johannes (Juhan)
Popp Johannes (Juhan)
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Место рождения
Эаметса
, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Дата рождения
10.12.1885 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Popp (Hints) Anna
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Эаметса
, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Popp Anna
Смерть
Неизвестно
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