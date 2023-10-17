Курячая Крапивная (Чечель) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурячая Крапивная (Чечель) Алла Ивановна

Курячая Крапивная (Чечель) Алла Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1980

Сын: Курячий Крапивный Андрей

Отец ребёнка: Курячий Владимир

Рождение ребёнка
20.05.1985

Сын: Курячий Крапивный Сергей

Отец ребёнка: Курячий Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Крапивный Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивный Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курячий Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close