Пантюшина Настасья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фрол Федорович
Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никанов Федорович
Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантюшина Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантюшин Василий Федорович
Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно