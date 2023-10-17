Пантюшина Настасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюшина Настасья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фрол Федорович

Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никанов Федорович

Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантюшина Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантюшин Василий Федорович

Отец ребёнка: Пантюшин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантюшин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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