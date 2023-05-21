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Рыжаков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1904

Дочь: Тришонкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Рыжакова Апполинария Васильевна

Сибла, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Брат - Рыжаков Николай Васильевич 1901 года рождения. место рождения: дер. Деряжница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова Апполинария Васильевна

Смерть
Неизвестно