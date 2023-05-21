Рыжаков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1904
Дочь: Тришонкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Рыжакова Апполинария Васильевна
Сибла, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Брат - Рыжаков Николай Васильевич 1901 года рождения. место рождения: дер. Деряжница
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно