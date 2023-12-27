Крайнов Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1908

Дата смерти

04.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908

Отец: Крайнов Павел Иванович

Мать: Крайнова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
05.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 30.07.1941
Рождение ребёнка
07.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крайнова Матрёна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крайнова Матрёна Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.06.1989
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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