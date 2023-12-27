Крайнов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1908
Дата смерти04.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1908
Отец: Крайнов Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 30.07.1941
Рождение ребёнка
07.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крайнова Матрёна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1989
Похороны
Неизвестно