Сивкова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивкова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сивков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сивков Андрей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Сивкова Марья Андреевна

Отец ребёнка: Сивков Андрей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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