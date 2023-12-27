Ковалкин Иван Козмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалкин Иван Козмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1882 г.р.
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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1882

Сын: Ковалкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна

деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна

деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна

деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна

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