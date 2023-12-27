Ковалкин Иван Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1882
Сын: Ковалкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна
деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна
деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна
деревня Марьино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковалкина Александра Ивановна