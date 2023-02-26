Марфа Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1859
Дочь: Евдокия Борисова
Отец ребёнка: Борис Гаврилов
Рождение ребёнка
03.09.1864
Сын: Сергей Борисов
Отец ребёнка: Борис Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 05.03.1868
Дочь: Анискина Дарья Борисова
Отец ребёнка: Борис Гаврилов
Смерть
Неизвестно