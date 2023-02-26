Марфа Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1829 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1859

Дочь: Евдокия Борисова

Отец ребёнка: Борис Гаврилов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1864

Сын: Сергей Борисов

Отец ребёнка: Борис Гаврилов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Около 05.03.1868

Дочь: Анискина Дарья Борисова

Отец ребёнка: Борис Гаврилов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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