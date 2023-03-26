Крючкина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкина Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Неизвестно

Отец: Крючкин Василий Николаевич

Мать: Крючкина Ольга Ивановна