Бухмейер (Богомолова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Бухмейер Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухмейер Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухмейер Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухмейер Мария Васильевна
Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно