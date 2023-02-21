Бухмейер (Богомолова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Богомолова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Бухмейер Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухмейер Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухмейер Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухмейер Мария Васильевна

Отец ребёнка: Бухмейер Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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