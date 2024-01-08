Басалаев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Константин

Место рождения

д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Место жительства
Неизвестно
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Смерть
Неизвестно
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
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