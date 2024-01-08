Басалаев Константин
Место рожденияд. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Василий Константинович
Мать ребёнка: не указана
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Место жительства
Неизвестно
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области
Смерть
Неизвестно
д. Остинское, Череповецкий район, Вологодской области