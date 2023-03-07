Шаранова (Сорокина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова (Сорокина) Екатерина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

13.04.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сорокинъ Гаврила

Мать: Сорокина Матрена Ермилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шарановъ Филатъ

Отец ребёнка: Шарановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шарановъ Никита

Отец ребёнка: Шарановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шарановъ Алексѣй

Отец ребёнка: Шарановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Фидяева Аѯинья

Отец ребёнка: Шарановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шарановъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Василій

Смерть
13.04.1883
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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