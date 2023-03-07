Шаранова (Сорокина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти13.04.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сорокинъ Гаврила
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шарановъ Филатъ
Отец ребёнка: Шарановъ Василій
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шарановъ Никита
Отец ребёнка: Шарановъ Василій
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шарановъ Алексѣй
Отец ребёнка: Шарановъ Василій
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Фидяева Аѯинья
Отец ребёнка: Шарановъ Василій
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шарановъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Василій
Смерть
13.04.1883