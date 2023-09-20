Кушмирчик Иван (Ян) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушмирчик Иван (Ян) Антонович

Место рождения

Россия, Польша, Гатники

Дата рождения

1892

Дата смерти

23.02.1936

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кушмирчик Антон

Мать: не указана

Россия, Польша, Гатники
Рождение ребёнка
24.08.1932

Сын: Кушмирчик Николай Иванович

Мать ребёнка: Кушмирчик Елена Фёдоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
23.02.1936
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь
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