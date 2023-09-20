Кушмирчик Иван (Ян) Антонович
Место рожденияРоссия, Польша, Гатники
Дата рождения1892
Дата смерти23.02.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Кушмирчик Антон
Мать: не указана
Россия, Польша, Гатники
Рождение ребёнка
24.08.1932
Сын: Кушмирчик Николай Иванович
Мать ребёнка: Кушмирчик Елена Фёдоровна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
23.02.1936
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Причина смерти: Болезнь