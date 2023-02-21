Полянский Петр Николаевич
Место рожденияАнтони (фр. Antony) — город во французском департаменте О-де-Сен, административный центр округа Антони и кантона Антони.
Дата рождения15.10.1942
Дата смерти21.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1942
Антони (фр. Antony) — город во французском департаменте О-де-Сен, административный центр округа Антони и кантона Антони.
Antony
Смерть
21.02.2023
Бордо, Жиронда, Новая Аквитания, Франция
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France