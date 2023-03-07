Недошивина (Житарева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивина (Житарева) Мария Петровна

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Житарев Пётр Никитин

Мать: не указана

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Недошивин Павел Степанович

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
27.05.1882

Сын: Недошивин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Недошивин Иван Степанович

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1889

Сын: Недошивин Василий Степанович

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
06.07.1890

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
30.05.1898

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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