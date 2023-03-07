Недошивина (Житарева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Житарев Пётр Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Недошивин Павел Степанович
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
27.05.1882
Сын: Недошивин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Недошивин Иван Степанович
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1889
Сын: Недошивин Василий Степанович
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
06.07.1890
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
30.05.1898
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Недошивин Степан Григорьевич
Смерть
Неизвестно