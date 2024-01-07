Шеломов Михаил Ильич
Место рожденияПермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Дата рождения08.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1818
Отец: Шеломов Илья Агеев
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шеломов Симион Михайлович
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1851
Дочь: Апполинария Михайловна
Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна
Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеломова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно