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Шеломов Михаил Ильич

Место рождения

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод

Дата рождения

08.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1818

Отец: Шеломов Илья Агеев

Мать: Шеломова Евдокия Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Рождение ребёнка
1838

Сын: Шеломов Симион Михайлович

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1851

Дочь: Апполинария Михайловна

Мать ребёнка: Шеломова Анна Ивановна

Пермская Губерния Ирбитский уезд Ирбитский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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