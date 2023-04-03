Соломанида Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломанида Сафронова

Соломанида Сафронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Дмитрий Данилов

Отец ребёнка: Данила Григорьевич

Терпилово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Григорьевич

Смерть
Неизвестно