Архипова Васса Кежаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Васса Кежаева

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Место рождения

Деревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Давыдовка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
30.10.1909

Муж: Архипов Андрей Харитонович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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