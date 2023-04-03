Чернова (Киселева) Мария Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Мария Павловна
Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962