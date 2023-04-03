Чернова (Киселева) Мария Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Киселева) Мария Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Чернов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Мария Павловна

Отец ребёнка: Чернов Павел Федорович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Павел Федорович

Смерть
1962