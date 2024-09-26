Расторгуев Сергей
Место рожденияЮрьевец
Дата рождения30.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1988
Отец: Расторгуев Анатолий
Юрьевец
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
25-Октября, д. 36
Образование
С 01.09.2004 по 20.05.2009
Юрьевецкий с/х колледж
средне-спецальное
Работа или профессия
С 01.06.2010
Фотограф | Редакция газеты Волга